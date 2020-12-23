Якби були вибори: президентський рейтинг очолює Зеленський

Нинішнього Президента Володимира Зеленського підтримали би 26,5% українців, якби вибори відбулися найближчим часом.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”

“Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором”, - йдеться у результатах дослідження.

За лідера “Європейської солідарності” Петра Порошенка проголосували б 14,3% виборців.

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Співголову ОПЗЖ Юрія Бойка підтримали би 10,1% виборців; лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко – 9,8%; голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука – 7,7%.

Експрем’єр Володимир Гройсмана міг би здобути 6,4% голосів у разі президентських виборів найближчим часом; лідер партії “Сила і честь” Ігор Смешко – 6,0%; спікер парламенту Дмитро Разумкова – 4,1%; лідер Радикальної партії Олег Ляшко – 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%.

Також опитування засвідчило, що у парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готову підтримати 21,1% серед готових голосувати і тих, хто визначився з вибором. За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 17,3%, партію «Європейська солідарність» - 15,2%, партію «Батьківщина» - 10,9%.

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По 4,8% виборців підтримали б Радикальну партію та партію «Українська стратегія Гройсмана», 4,3% – партію «За майбутнє», 3,8% – партію «Сила і честь», 3,5% – «Голос», по 3,4% – партію Шарія та ВО «Свобода», 3,3% – УДАР Віталія Кличка. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Опитування проводилось 16-20 грудня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.