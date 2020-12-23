Зеленський запросив президента Азербайджану в Україну

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Азербайджану Ільхама Алієва з днем ​​народження і запросив його відвідати Україну.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в офіційному привітанні українського лідера, текст якого опублікував АЗЕРТАДЖ.

«Мені дуже приємно підкреслити, що під час Вашого президентства Азербайджанська Республіка утвердилася як регіональний лідер, а наші двосторонні відносини піднялися на рівень стратегічного партнерства. Упевнений, що ми зацікавлені в подальшому поглибленні відносин між Україною та Азербайджаном на основі дружби і взаєморозуміння», - йдеться в привітанні.

За словами Зеленського, Україна і надалі рішуче підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану в рамках визнаних на міжнародному рівні кордонів.

«Я був би радий бачити Вас у Києві з офіційним візитом при першій же слушній нагоді для продовження нашого особистого діалогу з широкого спектра актуальних питань між Україною і Азербайджаном», - відзначив президент України.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова заявила, що обидві країни підтримують територіальну цілісність одна одної, в тому числі і в міжнародних організаціях, і повне політичне взаєморозуміння між країнами є надійним фундаментом для розвитку співпраці в економічній і транспортній сферах, а також збільшення інвестицій.