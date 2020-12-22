Посольство США стурбоване атаками окупантів РФ на військових і цивільних жителів Донбасу

Посольство США в Україні стурбоване останніми повідомленнями про захоплення в полон російськими окупантами бійця Збройних сил України, поранення цивільного жителя і двох військовослужбовців на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це диппредставництво повідомило у Фейсбуці.

"Стурбовані звістками про захоплення українського солдата, поранення цивільної особи та 2 українських військовослужбовців внаслідок порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення. Закликаємо Росію припинити агресію, що завдає страждань українським громадянам", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня військовослужбовець Об’єднаних сил однієї з військових частин, що несуть службу в районі ООС, був затриманий окупантами в Луганській області.

21 грудня внаслідок ворожого обстрілу були поранені двоє військовослужбовців ЗСУ в районі Горлівка Донецької області.

Того ж дня збройні формування РФ за допомогою станкового протитанкового гранатомета знищили сільськогосподарський трактор і поранили тракториста.