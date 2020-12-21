Головою ДФС призначили Вадима Мельника

На засіданні Кабінету Міністрів головою Державної фіскальної служби України призначили Вадима Мельника.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Зазначається, що сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну урядовці проголосували за призначення Мельника Вадима Івановича головою Державної фіскальної служби.

Уточнюється, що призначення Мельника відбулося шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні уряд прийняв рішення звільнити з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець згідно з поданою нею заявою. На цю посаду призначили Юрія Вітренка. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики.