На Банковій кажуть, що Татаров працює у звичайному режимі

Наразі в Офісі Президента не володіють інформацією про те, що стосовно Олега Татарова проводилися які-небудь процесуальні або слідчі дії, а також про те, що йому належним чином вручено підозру.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі Укрінформу.

«Перш за все, пропоную нам дотримуватися коректних формулювань. Тому що є юридична складова, а є традиційні спроби політичних спекуляцій. На жаль, переважна більшість сьогоднішніх інформаційних повідомлень, в яких згадується Олег Татаров, знову спираються на «неназвані джерела» і пропонують нам довільні трактування подій. Це неправильно і некоректно. Насправді на зараз у Офісу Президента немає інформації про те, що з Татаровим проводилися які-небудь процесуальні або слідчі дії. Немає також офіційної інформації й про те, що Татарову належним чином вручено підозру. Так, безумовно, ми знаємо про наявність у співробітників НАБУ певного роду питань до Олега Юрійовича, що стосуються того періоду його роботи, який не має відношення до його нинішніх посадових функцій. Проте, ще раз підкреслюємо, що належних процесуальних дій здійснено не було. Пан Татаров працює у звичайному режимі », - зазначив радник керівника Офісу.

Подоляк підтвердив факт відвідування Офісу Президента співробітниками НАБУ і підкреслив: «Треба сказати, що співробітники НАБУ дійсно сьогодні відвідували Офіс Президента. Але оскільки їх прохання точно виходили за рамки законних процедур, їм було відмовлено в доступі до приміщень Офісу Президента. Звертаємо увагу на те, що всі процесуальні та слідчі дії повинні здійснюватися в рамках чинного законодавства ».

Як повідомляв раніше Укрінформ, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, проте суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

Водночас у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу щодо затримання Татарова.

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю ЗМІ підтвердив, що Татарову було підписано підозру. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі.

У свою чергу Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ про захист честі, гідності та ділової репутації.

18 грудня стало відомо, що виконуючий обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру Татарову. Тоді ж детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови ОП про підозру.

Сам Татаров заявив, що доведе свою невинуватість.