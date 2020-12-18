Зеленко пояснила, чому «на паузі» переговори про безвіз із Сінгапуром

Новопризначений посол України Катерина Зеленко сподівається, що Сінгапур відновить транзитний безвіз для українців після зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією.

Про це дипломатка розповіла у інтерв’ю Укрінформу.

Зеленко нагадала, що з 2006 року діє угода про безвізовий в’їзд у Сінгапур для власників українських дипломатичних, службових та офіційних паспортів. Це означає, що протягом 90 днів наші чиновники можуть перебувати в Сінгапурі без віз.

«Водночас у Сінгапурі діє так званий транзитний безвіз, коли людина може перебувати на території країни без візи до 96 годин, тобто до чотирьох діб. Багато українців скористалися цією можливістю - наприклад, ті, хто подорожує на Балі, на зворотному шляху, за умови пред’явлення авіаквитка, можуть ближче познайомитися з цією унікальною країною.

Після початку пандемії Сінгапур обмежив в’їзд у країну для багатьох іноземних громадян, в тому числі українців. Але ми сподіваємось, що після зняття карантинних обмежень цей безвізовий транзит буде продовжений», - сказала Зеленко.

Коментуючи можливість запровадження повноцінного безвізового режиму з Сінгапуром, вона зауважила, що це «дуже комплексне питання».

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За її словами, українські дипломати постійно перебувають на зв’язку з сінгапурськими партнерами, щоб створити ще кращі умови для подорожуючих. Результатом цих зусиль вже став той факт, що Сінгапур включив Україну до переліку держав, громадяни яких можуть подавати онлайн-заявку на візу, тобто за спрощеною процедурою.

«Ми продовжуємо працювати над тим, щоб з’явилися якісь додаткові можливості. Але зараз, коли всі країни максимально обмежили в’їзд українських громадян, напевно, не найкращий час говорити про розширення таких можливостей», - зазначила посол України.