Рада призначила Лапутіну міністром у справах ветеранів

Верховна Рада призначила військовослужбовицю, генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів.

Таке рішення підтримали 248 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Новопризначений міністр у справах ветеранів склала присягу члена Кабінету Міністрів.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи кандидатку Лапутіну на посаду міністра, сказав, що вона розуміє проблематику, пов'язану із захистом ветеранів, не зі слів, а на практиці.

«Кандидатка має значний досвід у сфері безпеки, національної оборони України, знає проблематику ветеранів не зі слів, на практиці», - сказав Шмигаль.

Верховна Рада призначила Юлію Лапутіну міністром у справах ветеранів / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 грудня прийняла відставку попереднього міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Юлія Лапутіна народилася 1967 року у м. Києві. Має педагогічну та психологічну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію із психології та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. Має професійну підготовку зі спортивної стрільби.

У 1992 році почала службу в лавах Служби безпеки України оперуповноваженою підрозділу контррозвідки. Протягом 2010-2012 років обіймала посаду заступника начальника Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

З 2014 року - заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. З 14 квітня 2014 року в складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ «Альфа». У вересні-грудні була командиром оперативної групи СБУ в АТО і виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань.

Входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

У березні 2020 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв Лапутіній військове звання генерал-майора.

Наразі працює в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - генеральний директор директорату.