Призначення міністра і COVID-вакцинація: що планує розглянути Рада

Верховна Рада на засіданні в п'ятницю планує розглянути призначення Юлії Лапутіної на посаду міністра у справах ветеранів.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний пленарного засідання парламенту, опублікований на сайті Верховної Ради.

На початку засідання традиційно відбудеться Година запитань до уряду. Вона буде присвячена запровадженню карантину та вакцинації населення від коронавірусної хвороби COVID-19. Доповідатиме Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Серед питань порядку денного - законопроєкт №4464 "Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я)".

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У першому читанні планується розглянути проєкт закону №2014 "Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" щодо збільшення пільг для дітей із багатодітних сімей".

До розгляду в першому читанні також заплановано законопроєкт №2713 щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор та низка альтернативних до нього.