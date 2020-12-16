В Україні завершили перший етап реформи децентралізації

Перший етап реформи децентралізації завершився цього року і регіональний розвиток залишається одним із головних пріоритетів Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

"Регіональний розвиток залишається одним із головних пріоритетів. Цього року відбулося завершення першого етапу реформи децентралізації - громади отримали свої повноцінні бюджети та землю, більше ресурсів та більше відповідальності", - сказав Шмигаль.

За його словами, наступного року для Державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічних програм підтримки буде виділено коштів у 1,7 разу більше, ніж цього року.

Як повідомлялось, у державному бюджеті на 2020 рік було передбачено 4,9 млрд грн на програми ДФРР та 1,7 млрд грн - на соціально-економічний розвиток територій.