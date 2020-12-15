Допомога з безробіття і ще 25 законопроєктів: Рада змінила порядок денний

Верховна Рада включила до порядку денного сесії 26 законопроєктів.

Як передає кореспондент Укрінформу, 229 народних депутатів проголосували за постанову "Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№3050а-13).

Згідно з постановою, до порядку четвертої сесії Верховної Ради включено 26 законопроєктів, серед яких є депутатські та урядові проєкти законів.

Так, до порядку денного сесії включено законопроєкт №4188 "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні"; №4221 "Про саморегулювання господарської та професійної діяльності"; №4358 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну"; №4354 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в галузі поштового зв’язку"; №3020а "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо підвищення розміру допомоги".

Серед внесених до порядку денного сесії також проєкт постанови №4243 "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо підвищення розміру допомоги".