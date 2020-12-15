Допомога з безробіття і ще 25 законопроєктів: Рада змінила порядок денний
Як передає кореспондент Укрінформу, 229 народних депутатів проголосували за постанову "Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№3050а-13).
Згідно з постановою, до порядку четвертої сесії Верховної Ради включено 26 законопроєктів, серед яких є депутатські та урядові проєкти законів.
Так, до порядку денного сесії включено законопроєкт №4188 "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні"; №4221 "Про саморегулювання господарської та професійної діяльності"; №4358 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну"; №4354 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в галузі поштового зв’язку"; №3020а "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо підвищення розміру допомоги".
Серед внесених до порядку денного сесії також проєкт постанови №4243 "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо підвищення розміру допомоги".