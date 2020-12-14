«Слуги народу» новорічного корпоративу не планують — Корнієнко

Фракція партії «Слуга народу» цьогоріч не влаштовуватиме новорічного корпоративу через складну епідеміологічну та економічну ситуацію в країні.

Про це журналістам після засідання фракції сказав перший заступник її керівника, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Укрінформу.

"Зрозуміло, що ні про які корпоративи не йдеться зараз, враховуючи ситуацію епідеміологічну і економічну в країні. Ми можемо просто ... навіть не потиснути, а кулачками один одному так зробити в останній робочий день цього місяця в пленарній залі, і далі всі у своєму робочому порядку, кожен у своїй родині буде святкувати або, не порушуючи правил карантину, у своєму оточенні, з помічниками й так далі", - сказав Корнієнко.

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За його словами, помічники народних депутатів будуть самі вирішувати, чи проводити якісь заходи перед новорічними святами, однак парламентарії рекомендуватимуть їм дотримуватися карантинних заходів.

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" провела засідання 14 грудня ввечері. Народні депутати обговорювали проєкт державного бюджету на 2021 рік, а також питання порядку денного на поточний пленарний тиждень.