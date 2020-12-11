Фракція «Слуги народу» збере «кадрове» засідання - говоритимуть про двох міністрів

Фракція «Слуги народу» збере «кадрове» засідання - говоритимуть про двох міністрів

Укрінформ
Фракція "Слуга народу" планує провести засідання у вівторок, 15 грудня, щоб обговорити можливість призначення двох міністрів.

Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердила заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

"Так, швидше за все, вони будуть винесені. Але насправді ще дискусії у фракції не було, і поки що в планах, швидше за все, у вівторок провести фракцію по кадрових питаннях і зрозуміти, чи є підтримка таких пропозицій у фракції", - сказала Янченко.

Депутатка зауважила, що на посади міністра освіти і науки та міністра енергетики пропонуватимться нинішні т.в.о. очільників відповідних міністерств.

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"Ті, хто виконують обов'язки, їх будуть пропонувати на постійних міністрів. Чому це все відбувається? Тому що нещодавно Верховна Рада внесла зміни в закон і тепер в.о. міністра має значно більш, скажемо так, обмежені повноваження, ніж призначений міністр. І менше повноважень, ніж мали в.о. міністра раніше. Тобто, якщо раніше в.о. міністра від повноцінного міністра відрізнявся в першу чергу лише тим, що не може голосувати на засіданні Кабміну, то тепер урізаються ще цілий ряд повноважень - і пов'язані з розпорядженням матеріально-технічним, і деякими іншими", - заявила Янченко.

Крім того, вона додала, що, за новим законодавством, в.о. міністра не може перебувати на цій посаді більше місяця, після чого прем'єр-міністр зобов'язаний винести кандидатуру постійного міністра на розгляд Верховної Ради.

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"Подивимося. Взагалі - питання, чи будуть вони розглядатися на пленарному тижні, тому що поки що немає ясності по підтримці у фракції, чи фракція взагалі буде готова проголосувати за таких кандидатів на посади міністрів", - зауважила Янченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду заступника міністра освіти і науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

18 червня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Ця посада залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

20 листопада Кабінет Міністрів вирішив тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики покласти на Юрія Бойка, який до цього працював заступником міністра.

Разом з тим, уряд ухвалив рішення про визнання таким, що втратило чинність, свого розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра енергетики на Ольгу Буславець.

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