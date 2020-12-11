Фракція «Слуги народу» збере «кадрове» засідання - говоритимуть про двох міністрів

Фракція "Слуга народу" планує провести засідання у вівторок, 15 грудня, щоб обговорити можливість призначення двох міністрів.

Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердила заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

"Так, швидше за все, вони будуть винесені. Але насправді ще дискусії у фракції не було, і поки що в планах, швидше за все, у вівторок провести фракцію по кадрових питаннях і зрозуміти, чи є підтримка таких пропозицій у фракції", - сказала Янченко.

Депутатка зауважила, що на посади міністра освіти і науки та міністра енергетики пропонуватимться нинішні т.в.о. очільників відповідних міністерств.

"Ті, хто виконують обов'язки, їх будуть пропонувати на постійних міністрів. Чому це все відбувається? Тому що нещодавно Верховна Рада внесла зміни в закон і тепер в.о. міністра має значно більш, скажемо так, обмежені повноваження, ніж призначений міністр. І менше повноважень, ніж мали в.о. міністра раніше. Тобто, якщо раніше в.о. міністра від повноцінного міністра відрізнявся в першу чергу лише тим, що не може голосувати на засіданні Кабміну, то тепер урізаються ще цілий ряд повноважень - і пов'язані з розпорядженням матеріально-технічним, і деякими іншими", - заявила Янченко.

Крім того, вона додала, що, за новим законодавством, в.о. міністра не може перебувати на цій посаді більше місяця, після чого прем'єр-міністр зобов'язаний винести кандидатуру постійного міністра на розгляд Верховної Ради.

"Подивимося. Взагалі - питання, чи будуть вони розглядатися на пленарному тижні, тому що поки що немає ясності по підтримці у фракції, чи фракція взагалі буде готова проголосувати за таких кандидатів на посади міністрів", - зауважила Янченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду заступника міністра освіти і науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

18 червня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Ця посада залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

20 листопада Кабінет Міністрів вирішив тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики покласти на Юрія Бойка, який до цього працював заступником міністра.

Разом з тим, уряд ухвалив рішення про визнання таким, що втратило чинність, свого розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра енергетики на Ольгу Буславець.