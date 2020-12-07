Росія працюватиме над тим, щоб нової «нормандської зустрічі» не було - аналітик

Росія змінює свою тактику в переговорах на більш гнучку, дискредитуватиме нормандський формат і намагатиметься ввести представників так званих «ЛНР» та «ДНР» у мінський переговорний формат.

Таку думку висловила політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна, коментуючи тему загроз для України у 2021 році на пресконференції в Укрінформі: «Рік після саміту в Парижі. Як змінилася миротворча політика Президента Зеленського і що про це думають українці».

«РФ змінює свою тактику в переговорах, розуміючи спротив українського суспільства українським компромісам, до яких тяжів протягом 2019-20 років Володимир Зеленський. РФ переорієнтовується на умовно більш лагідні методи нав'язування тих же компромісів і поступок, але не нахрапом, як це було до цього, користуючись бажанням Офісу Президента домовитись швидко й майже за будь-яку ціну, а приховано і латентно. І саме цього нам треба очікувати наступного року. Ідея прямого контакту і діалогу нікуди не зникає, вона просуватиметься на рівні Мінської ТКГ за допомогою прихованих елементів», - зазначила Золкіна.

Вона переконана, що РФ просуватиме в переговорний процес на всіх рівнях представників так званих «ЛНР» та «ДНР», і Україна має в жодному разі цього не допустити.

«Наприклад, досі не відпрацьовано координаційний механізм під егідою СЦКК, і Росія все робитиме, щоб цей механізм доповнити представниками так званих «ДНР/ЛНР» замість росіян. Другий момент, це, наприклад, історія з розмінуванням, який є частиною невідкладних заходів, прописаних на паризькому саміті. Формально погоджено 20 ділянок, але реально імплементувати це Росія відмовляється від серпня цього року. Але, щоб цю ініціативу реалізувати, очевидно, доведеться підписувати новий документ, і швидше за все це буде рамкова угода на кшталт тієї, яка стосувалася розведення сил і військ. Тому треба слідкувати, щоб під цим новим документом про розмінування «випадково» не з’явилися підписи якихось представників «ДНР/ЛНР», - застерегла Золкіна.

Також вона вважає, що РФ працюватиме над дискредитацією нормандського формату й намагатиметься перевести всі політичні рішення на рівень мінської ТКГ.

«Росія робить ставку на дискредитацію нормандського формату і працюватиме над тим, щоб нової нормандської зустрічі однозначно не було, а всі можливі політичні рішення переводилися на рівень мінської ТКГ, де, власне, і є ті так звані «ДНР/ЛНР», які Росія намагається представити, як суб’єктів перемовин», - зазначила аналітик.

На її думку, за умов обережних спроб Росії завести представників так званих «республік» в політико-правове поле, критично важливою є інформаційна кампанія України, що вона не веде з ними в Мінську жодних переговорів.