Депутати отримають у грудні по 100 тисяч на зарплати помічникам
Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний документ (№4449) проголосували 289 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.
Згідно з ухваленим рішенням, пункт 3 постанови Верховної Ради «Про фінансове забезпечення діяльності народного депутата України» доповнено абзацом другим такого змісту: «Тимчасово у період з 1 по 31 грудня 2020 року установити місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата в розмірі 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2020 року».
Як зазначається у пояснювальній записці, вказане рішення не потребує додаткового фінансування, оскільки це невикористаний залишок коштів за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради».
Як повідомлялося, згідно з законодавством у кожного депутата чотири помічники на зарплаті. Решта офіційно працюють на громадських засадах.