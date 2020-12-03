Депутати отримають у грудні по 100 тисяч на зарплати помічникам

Верховна Рада ухвалила зміни до своєї постанови "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України", якими дозволила кожному парламентарію виплатити помічникам-консультантам близько 100 тисяч гривень у грудні.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний документ (№4449) проголосували 289 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з ухваленим рішенням, пункт 3 постанови Верховної Ради «Про фінансове забезпечення діяльності народного депутата України» доповнено абзацом другим такого змісту: «Тимчасово у період з 1 по 31 грудня 2020 року установити місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата в розмірі 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2020 року».

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Як зазначається у пояснювальній записці, вказане рішення не потребує додаткового фінансування, оскільки це невикористаний залишок коштів за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради».

Як повідомлялося, згідно з законодавством у кожного депутата чотири помічники на зарплаті. Решта офіційно працюють на громадських засадах.