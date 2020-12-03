Україна готова збільшити внески в операції під проводом НАТО — Таран

Збройні сили України готові збільшити національні внески в операції під проводом НАТО та залучатися до планування операцій Альянсу із врегулювання криз на ранніх етапах.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив міністр оборони України Андрій Таран під час брифінгу для послів, військових аташе держав-членів НАТО та представників офісу НАТО в Україні, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухомˮ: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей», — зазначив Таран.

За його словами, розвиваючи практичну співпрацю в рамках Програми розширених можливостей НАТО(EOP), Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність НАТО та досягти максимального рівня взаємосумісності.

Таран нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування НАТО (NRF), і з 2010 року підрозділи ЗСУ чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

Міністр оборони запевнив, що навіть в умовах російської агресії Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня міністр оборони Андрій Таран повідомив, що у 2021 році Збройні сили України планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, у тому числі у 8 на території України та 14 за кордоном.

Також повідомлялось, що наступного року ВМС ЗСУ планують приєднатися до операції "Морський охоронецьˮ у Середземному морі двома патрульними катерами типу "Island", отриманими від США в рамках безпекового пакета допомоги, а в 2023 році долучити до участі в операції флагман ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний". Спільно з Міністерством закордонних справ України оборонне відомство вживає заходів для направлення у 2021 році двох представників ЗС України до Тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак.

Фото: Міноборони