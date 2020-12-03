Україна готова збільшити внески в операції під проводом НАТО — Таран
Як передає Укрінформ, на цьому наголосив міністр оборони України Андрій Таран під час брифінгу для послів, військових аташе держав-членів НАТО та представників офісу НАТО в Україні, повідомляє пресслужба Міноборони.
"Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухомˮ: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей», — зазначив Таран.
За його словами, розвиваючи практичну співпрацю в рамках Програми розширених можливостей НАТО(EOP), Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність НАТО та досягти максимального рівня взаємосумісності.
Таран нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування НАТО (NRF), і з 2010 року підрозділи ЗСУ чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.
Міністр оборони запевнив, що навіть в умовах російської агресії Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.
Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня міністр оборони Андрій Таран повідомив, що у 2021 році Збройні сили України планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, у тому числі у 8 на території України та 14 за кордоном.
Також повідомлялось, що наступного року ВМС ЗСУ планують приєднатися до операції "Морський охоронецьˮ у Середземному морі двома патрульними катерами типу "Island", отриманими від США в рамках безпекового пакета допомоги, а в 2023 році долучити до участі в операції флагман ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний". Спільно з Міністерством закордонних справ України оборонне відомство вживає заходів для направлення у 2021 році двох представників ЗС України до Тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак.
Фото: Міноборони