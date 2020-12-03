Президент призначив тимчасового керівника Херсонської ОДА

Президент призначив тимчасового керівника Херсонської ОДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №530/2020 від 3 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Козиря Сергія В’ячеславовича», - йдеться в документі.

Також оприлюднено указ №529/2020 про звільнення з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якого Президент України 3 грудня призначив генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

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Як повідомлялося, Гусєв із липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. У 2014-2016 роках був заступником міністра оборони України. Кандидат економічних наук.

Сергій Козир був призначений заступником голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології у вересні 2019 року.

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