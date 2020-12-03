Президент призначив тимчасового керівника Херсонської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №530/2020 від 3 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Козиря Сергія В’ячеславовича», - йдеться в документі.

Також оприлюднено указ №529/2020 про звільнення з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якого Президент України 3 грудня призначив генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, Гусєв із липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. У 2014-2016 роках був заступником міністра оборони України. Кандидат економічних наук.

Сергій Козир був призначений заступником голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології у вересні 2019 року.