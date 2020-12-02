Кабмін призначив тимчасово виконувача обов’язки голови Держінспекції містобудування

Кабмін призначив тимчасово виконувача обов’язки голови Держінспекції містобудування

Укрінформ
Кабінет Міністрів прийняв проєкт розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної інспекції містобудування на Сергія Прохорова.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Телеграмі.

Зокрема, Мокан написав, що спочатку Кабмін призначив Прохорова першим заступником голови Державної інспекції містобудування (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину), а потім тимчасово поклав на нього виконання обов’язків голови інспекції.

"Кабінет Міністрів прийняв проєкт розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної інспекції містобудування України на Прохорова Сергія Валерійовича", - написав Мокан.

Він також додав, що уряд звільнив Ірину Овчаренко з посади першого заступника голови Національного агентства з питань державної служби (за згодою сторін).

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Як повідомлялось, 22 жовтня Кабмін ухвалив рішення усунути Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування. Сергій Прохоров раніше працював начальником відділу реєстрації та видачі дозвільних документів інспекції Держархбудконтролю.

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