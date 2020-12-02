Контрнаступ на Донбасі у 2014 році: розслідування щодо Порошенка продовжили на рік

Печерський районний суд Києва продовжив на рік розслідування у справі щодо організації контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році, у якій фігурує п'ятий президент Петро Порошенко.

Про це поінформував адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє пресслужба «Європейської солідарності», передає Укрінформ.

«26 листопада цього року ще на рік рішенням Печерського суду було продовжене так зване досудове розслідування заяви Шуфрича, який вимагає оголосити злочином наказ п’ятого Президента України Порошенка про контрнаступ, про захист України від агресії Російської Федерації», – повідомив Головань.

Він уточнив, що цю справу 1,5 року розслідувало ДБР.

Головань поінформував, що ще одне провадження, зареєстроване Офісом генпрокурора проти Порошенка, стосується того, що у 2016 році законом України були запроваджені європейські конкурсні процедури для відбору керівників закладів культури.

«Суть особисто зареєстрованого генеральним прокурором Венедіктовою за ухвалою того ж Печерського районного суду провадження – намагаються оголосити злочином підписання Президентом Порошенком у січні 2016-го року прийнятого Верховною Радою закону, який запровадив конкурсні процедури і контрактну форму працевлаштування для керівників закладів культури – театрів, музеїв тощо. Тобто запровадження Порошенком і українським парламентом європейського порядку призначення керівників закладів культури», – зазначив Головань.

Також пресслужба ЄС виклала скрін-копії цієї ухвали суду щодо продовження на рік слідства щодо Порошенка по організації контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році.

Як повідомлялося, п'ятий президент Петро Порошенко у червні заявив, що стосовно нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

Згодом Державне бюро розслідувань підтвердило, що здійснює слідство у справі про можливі незаконні дії вищих посадовців, які вчинили діяння, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.

Водночас наприкінці липня на той момент в.о. директора ДБР Олександр Соколов заявив, що у рамках досудових розслідувань Державного бюро розслідувань не оспорювались та не перевірялись питання отримання Україною Томосу про автокефалію.