Рада планує посилити відповідальність за продаж дітям електронних сигарет

Рада 2 грудня планує розглянути у другому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Так, зазначений законопроєкт №3628 передбачений до розгляду на початку пленарного засідання в середу.

Наступне питання порядку денного - законопроєкт №3594 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність", який передбачений до розгляду в другому читанні.

У другому читанні нардепи також планують розглянути законопроєкт №3176 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу".

Парламентарії мають намір розглянути законопроєкт №0941 щодо визначення територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території.

Серед питань порядку денного також - законопроєкт №3486 щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Серед іншого, порядком денним передбачено ратифікацію низки міжнародних договорів.