В Україні запустили вебресурс, який інформує про стан нацбезпеки в регіонах - РНБО

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов презентував вебресурс з публічними даними відкритої частини системи «СОТА», який дає змогу відстежувати на регіональному рівні процеси, що стосуються національної безпеки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, ресурс має назву «Просторова та функціональна трансформація України: представницькі органи місцевого самоврядування у контексті децентралізації».

«Після 25 жовтня наша крана живе дещо в іншому вимірі, відбулась остання фаза децентралізації, яка тривала 6 років, і ми сьогодні маємо новий адмінустрій, ми сьогодні маємо нове розуміння реалій, які сьогодні є в нашій країні. Для того, щоб відслідковувати всі ці процеси, що стосуються національної безпеки на регіональному рівні, у нас є проєкт, який має назву «СОТА», і сьогодні ви присутні при презентації першої відкритої частини цього проєкту, яка з сьогоднішнього дня є публічною, і будь-який громадян може заходити і дивитись ресурс, який сьогодні відкривається», - розповів Данілов.

За його словами, ресурс був розроблений фахівцями Апарату РНБО та призначений для моніторингу та комплексного аналізу стану національної безпеки щодо регіонального розвитку, прогнозування суспільно-політичних, економічних та соціальних процесів на регіональному рівні.

Завдяки ресурсу, який містить відкриті дані і не має аналогів в Україні, користувачі мають змогу отримувати у режимі реального часу оперативну, актуальну та достовірну інформацію щодо всіх ключових процесів та показників, які характеризують регіональний розвиток.

Данілов також відзначив, що ресурс має відкриту частину і закриті. Наразі він складається з трьох блоків. Зокрема, перший блок - «Територіальна організація місцевої влади» - дозволяє користувачам ознайомитись з новим адміністративно-територіальним устроєм України та отримати додаткову статистичну інформацію.

Другий блок - «Моніторинг виборчого процесу» - містить дані, які дозволяють здійснити порівняльний аналіз результатів місцевих виборів, що відбулися у поточному році, зокрема у розрізі партійного представництва та самовисування, кандидатів та обраних депутатів місцевих рад, голів ОТГ тощо.

Третій - «Формування представницьких органів місцевої влади» - де можна ознайомитись зі зведеними результатами цьогорічних виборчих перегонів, зокрема загальною кількістю зареєстрованих виборців, кількістю голосів, що віддані за кожного кандидата, кількістю зіпсованих виборчих бюлетенів, кількістю недійсних бюлетенів та фактичною явкою виборців тощо.

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Данілов також запевнив, що інформація на вебресурсі буде доповнюватися та оновлюватися залежно від ухвалених на місцях рішень, бюджетів тощо. Так, громадяни зможуть у відкритому доступі дізнатись про демографічні процеси в своєму регіоні, про заходи і видатки місцевих бюджетів, про об’єкти інфраструктури, земельні ресурси, енергоресурси та вартість комунальних послуг, стан громадської безпеки, доходи і витрати населення тощо.

"Щойно будуть прийняті бюджети, вони почнуть працювати, відразу з'явиться інформація про це. Більше того, система бюджету буде відображати кожного дня залишки коштів громади, які є в казначействі. Громада буде знати, скільки в них є грошей", - пояснив Данілов, додавши, що досить часто спостерігалася ситуація, коли місцева влада чомусь вирішувала витрачати кошти не на боротьбу з коронавірусом, наприклад, а на інші потреби, або й взагалі притримати гроші на рахунках.

"Публічність, прозорість - це те, що має бути", - зазначив Данілов.

На думку очільника Радбезу, завдяки таким вебресурсам економічні та політичні процеси на місцевому рівні стануть більш прозорими та відкритими, що своєю чергою покращить контроль та стан нацбезпеки в регіонах.

Данілов також повідомив, що наразі триває робота над тим, аби голосування і розгляд питань місцевих органів влади теж були прозорими і публічними.

Секретар РНБО також повідомив про інформацію, яка є в закритих частинах системи СОТА.

"Цо стосується закритої частини, у нас є система, де відбувається моніторингг окупованої частини Донецької та Луганської областей. Ця система працює ще з минулого року. Ми чітко розуміємо, що відбувається на території, яка тимчасово окупована на території Донецької та Луганської області, у нас все це є", - запевнив Данілов.

Крім того, за його словами, є окрема частина, яка проводить моніторинг щодо коронавірусу та розвитку ситуації в країні із захворюваністю на ковід.

Данілов запевнив, що ситуація в країні із захворюваністю залежатиме виключно від поведінки та свідомості громадян, які мають дотримуватись настанов лікарів та максимально зменшити кількість соціальних контактів.

Фото: РНБО