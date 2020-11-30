Для Офісу Президента передплатять періодику на 190 тисяч

Державне управління справами оголосило тендер на передплату на 2021 рік періодичних друкованих видань для Офісу Президента України, на 189,632 тис. грн.

Як передає Укрінформ, відповідне оголошення оприлюднене в системі електронних торгів Прозорро.

У переліку передплати на 2021 рік - 41 видання.

Найбільше екземплярів передплачено: Голос України - 1458, Урядовий кур’єр - 1470, Еженедельник Фокус - 780, Новое время страны - 672, Український тиждень - 312, Корреспондент - 288, Факты и комментарии - 250, Вести - 243, Комсомольська правда (КП в Украине) - 208, День - 150, Україна молода - 145, Аргументы и факты - 104, Юридическая практика - 104, Офіційний вісник України - 100.

Також, для Офісу Президента передплатять Юридичний вісник України - 53 екземпляри, Відомості (комплект) - 52, The Economist (print) (англ.) - 51, Країна - 50, Сучасна освіта України - 50, Сільські вісті - 49, Деньги UA - 48, Власть денег - 36, Держслужбовець - 36, Бізнес - 24, Культура і життя - 24, Юридична газета - 24, Оборонний вісник - 24 екземпляри.

По 12 екземплярів замовлено передплату на друковані видання - Консультант кадровика, Бюлетень законодавства і юридичної практики, Вісник Конституційного Суду, Кадровик UА, Кадровик 01, Кодекси України (в теках), Економіка України, Олімпійська арена, Юридичний журнал «Право України», Юридична практика. Законодавство. Право, Управление персоналом.

Крім того, планується передплатити Вісник НАДУ - 8 екземплярів, Harvard Business Review (англ.) - 6, Збірник наукових праць НАДУ - 2 екземпляри.

Аукціон буде запланований після 1 грудня 2020 року.

Загалом, за запитом "Періодичні видання" та замовником "Державне управління справами" система Прозорро видає 19 аукціонів з 2017 по 2020 рік.

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У 2017-2018 роках ДУС передплачувало, з адресою доставки преси на Банкову, 11, зокрема, друковані періодичні видання: «Автоцентр», «Закон і бізнес», «Рестораторъ», «Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я», «Автомир. Тест», «Аргументы и факты в Украине», «Все про приватизацію», «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я», «Агро перспектива», «Деловая столица», «Баланс-бюджет», «Праця і зарплата», «Все про бухгалтерський облік», «Факты и комментарии», «День», «Академия гостеприимства», «Голос України», «Ваше здоров’я», «Урядовий кур’єр», «Бухгалтерія: бюджет», «Довідник кадровика», «Всё о труде и зарплате», «События недели. Итоги и факты», «Радник в сфері державних закупівель», «Украина за рулём», «Юридична практика-фахівець», комплект «Бюджетна бухгалтерія» + «Оплата праці», «Сегодня», «Україна молода», «Закон і бізнес», «Юридична газета», «Гарт», «Економічна теорія», «Бизнес», «Юридичний вісник України», «Юридическая практика», «Актуальні проблеми економіки», «Кодекси України», «2000», «Збірник наукових праць Національної академії управління при Президентові України», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Деловая столица», «Високий замок», «Кореспондент», «Відомості» (комплект), «33-й канал», «Факты и комментарии», «Критика», «Сегодня», «Кадровик 01», «Вечірня Полтава», «Без бар’єрів», «Освіта України», «КП» в Украине», «Вісник Верховного Суду України», «Офіційний вісник України», «KYIV POST», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України», «Інформаційно-аналітичний тижневик «Дзеркало тижня. Україна», «Оборонний вісник», «Культура і життя», «Літературна Україна», «Волинь-Нова», «Газета Київської міської ради «Хрещатик», «Вести. Всеукраинский выпуск», «Консультант кадровика», «Журнал Національної академії медичних наук України» «Бюлетень законодавства і юридичної практики України», «Економіка України», «Кодекси України» (з оновленням), «Юридичний журнал «Право України», «Український історичний журнал», «Фінанси України», «Новое время страны», «Газета по-українськи», «Країна», «Експрес», «Довідник кадровика», «Держслужбовець», «Власть денег», «Сільські вісті», «Еженедельник Фокус», «Вільне життя /Плюс/», «Український тиждень».