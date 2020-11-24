Prozorro з грудня визначатиме доброчесність постачальників в електронному форматі

З 3 грудня замовники зазначатимуть в електронній системі Prozorro підстави, які можуть стати причиною для відмови постачальнику в участі у торгах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Prozorro.

Зазначається, що з 3 грудня 2020 року Prozorro почне переводити всі вимоги до бізнесу в закупівлях в електронний формат. Першими перейдуть в електронний формат критерії доброчесності. Критеріями доброчесності визначатиметься, чи не порушував учасник торгів вимог законодавства, зокрема антикорупційного, чи не має він податкової заборгованості.

«Усі критерії щодо доброчесності постачальника будуть виводитися у вигляді електронних полів у системі Prozorro, які замовник публікує для постачальника, а той — надає необхідні документи та довідки. Або ж система надає інформацію з реєстрів», - зазначили в Prozorro.

Раніше всі критерії щодо предмета закупівлі та кваліфікації постачальників замовники прописували в одному документі, наприклад, у форматі Word, який потім завантажували в систему.

«Це призводило до того, що потенційним учасникам тендерів потрібно було відкривати кожен тендер окремо й уважно продивлятися усі умови, аби не забути про якийсь папірець або вимогу. Як результат, підвищувалася ймовірність помилки учасника при наданні документів та зменшувалася конкуренція: учасників, що помилилися, замовникам доводилося відхиляти», –– зазначив генеральний директор ДП «Прозорро» Василь Задворний.

Тепер, за його словами, із втіленням електронних критеріїв, ймовірність того, що учасники пропустять якусь важливу інформацію про тендер, зводиться до мінімуму. Так само, впевнений Задворний, знижуються можливості для порушень або корупції на електронному рівні.

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Надалі в електронний формат будуть переведені й інші критерії, за якими відбуваються публічні закупівлі, і які регулюються окремими статтями Закону «Про публічні закупівлі». Зокрема, це кваліфікаційні критерії (чи має постачальник необхідну кваліфікацію для поставки того чи іншого товару або надання послуги); критерії до предмету закупівлі (наскільки товар, роботи або послуги, що пропонує постачальник, відповідають вимогам замовника).

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада ДП «Прозорро» впровадило систему електронного документообігу. Підприємство також створило інструкцію, як подати офіційний лист за допомогою цієї системи.