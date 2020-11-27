Послом Ізраїлю в Україні стане дипломат Михайло Бродський

Ізраїльського дипломата Михайла Бродського призначено послом Ізраїлю в Україні.

Про це він повідомив у Facebook, передає Укрінформ.

"З радістю повідомляю, що мене призначили наступним послом Ізраїлю в Україні", - зазначив Бродський.

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Михайло Бродський народився у 1972 році в Санкт-Петербурзі. В 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю, де отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії та національної безпеки в Тель-Авівському університеті.

Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році. У 2003-2008 роках працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.

У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.

Фото: newsru.co.il