Нетаньяху привітав запуск ЗВТ з Україною з січня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджує, що угода про зону вільної торгівлі його країни з Україною має набрати чинності з 1 січня 2021 року і вітає це.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні на сторінці політика у Фейсбуці.

"Хороші новини для нашої економіки: через місяць і тиждень набере чинності угода про вільну торгівлю між нами та Україною. Це означає розширення співробітництва в галузі сільського господарства і високих технологій, а також збільшення інвестицій та торгівлі між нами. Важливий крок, який сподобається всім громадянам Ізраїлю. Дякую президенту Зеленському за спільну роботу, спрямовану на те, щоб вивести наші відносини на новий рівень!", - наголошується в повідомленні.

Напередодні про вступ в силу ЗВТ з Ізраїлем з січня заявив український президент Володимир Зеленський. При цьому ні він, ні Нетаньягу не конкретизують, коли і як Ізраїль ратифікував угоду, чого понад рік чекала українська сторона.

Нагадаємо: Верховна Рада ратифікувала угоду про ЗВТ з Ізраїлем ще 11 липня 2019 року. На початку серпня Зеленський підписав відповідний закон, тоді ж Україну відвідав і Нетаньяху.

Угода передбачає, що Ізраїль скасовує близько 80% ввізних мит для українських промтоварів і понад 9% на сільськогосподарські товари. Україна ж скасовує близько 70% ввізних мит на ізраїльську промислову продукцію і понад 6% на аграрну.