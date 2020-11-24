ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня – Зеленський

Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері Президент Володимир Зеленський.

«ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці. Чудова новина, @netanyahu", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Угода про Зону вільної торгівлі з Ізраїлем була підписана сторонами ще 21 січня 2019 року. Верховна Рада України ратифікувала її в липні 2019 року, а в серпні Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про ЗВТ з Ізраїлем.

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Причиною затримки ратифікації Угоди Ізраїлем стало постійне проведення парламентських виборів. 2 березня вони відбулися втретє поспіль, оскільки прем’єр-міністр Нетаньяху не міг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні 2019 року.