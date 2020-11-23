Радник Єрмака заявив, що має великий бізнес за кордоном

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк має великий бізнес за кордоном, який дає йому фінансову незалежність, а його мотивацією роботи в ОП є перспективи України як держави.

Як передає Укрінформ, про це Подоляк заявив в інтерв’ю виданню «Бабель».

Він розповів, що його безпосереднім керівником є Андрій Єрмак, але «ми всі працюємо на Президента, левову частку часу я витрачаю й на комунікації Президента».

Стосовно зарплати, Подоляк зазначив, що у нього «стандартна сітка, яка існує в Офісі Президента», а його мотивацією є робота на перспективи України як держави.

«Якщо ми перестанемо вірити всіляким дрібним пройдисвітам і робити їх великими посадовцями, якщо будемо дотримуватися доктрини, що держава не може бути закритою, бандити не можуть ставати міністрами і що нічого не можна відкотити назад, у нас великі перспективи. Я реально граю в державу і давно можу не грати. У мене достатньо своїх можливостей, зокрема й фінансових. Вони не повʼязані з Україною, я тривалий час тут не працював. І бізнесу в мене тут немає», - сказав Подоляк.

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Водночас він ствердно відповів на уточнююче запитання, чи є в нього бізнес за кордоном.

«Так, є за кордоном, у західному напрямку. Я давно живу в Європі… Це великий бізнес. Він ніяк не повʼязаний з державою Україна», - запевнив радник голови ОП.

Фото: Бабель