Радник Єрмака заявив, що має великий бізнес за кордоном
Як передає Укрінформ, про це Подоляк заявив в інтерв’ю виданню «Бабель».
Він розповів, що його безпосереднім керівником є Андрій Єрмак, але «ми всі працюємо на Президента, левову частку часу я витрачаю й на комунікації Президента».
Стосовно зарплати, Подоляк зазначив, що у нього «стандартна сітка, яка існує в Офісі Президента», а його мотивацією є робота на перспективи України як держави.
«Якщо ми перестанемо вірити всіляким дрібним пройдисвітам і робити їх великими посадовцями, якщо будемо дотримуватися доктрини, що держава не може бути закритою, бандити не можуть ставати міністрами і що нічого не можна відкотити назад, у нас великі перспективи. Я реально граю в державу і давно можу не грати. У мене достатньо своїх можливостей, зокрема й фінансових. Вони не повʼязані з Україною, я тривалий час тут не працював. І бізнесу в мене тут немає», - сказав Подоляк.
Водночас він ствердно відповів на уточнююче запитання, чи є в нього бізнес за кордоном.
«Так, є за кордоном, у західному напрямку. Я давно живу в Європі… Це великий бізнес. Він ніяк не повʼязаний з державою Україна», - запевнив радник голови ОП.
Фото: Бабель