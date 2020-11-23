Радник Єрмака заявив, що має великий бізнес за кордоном

Радник Єрмака заявив, що має великий бізнес за кордоном

Укрінформ
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк має великий бізнес за кордоном, який дає йому фінансову незалежність, а його мотивацією роботи в ОП є перспективи України як держави.

Як передає Укрінформ, про це Подоляк заявив в інтерв’ю виданню «Бабель».

Він розповів, що його безпосереднім керівником є Андрій Єрмак, але «ми всі працюємо на Президента, левову частку часу я витрачаю й на комунікації Президента».

Стосовно зарплати, Подоляк зазначив, що у нього «стандартна сітка, яка існує в Офісі Президента», а його мотивацією є робота на перспективи України як держави.

«Якщо ми перестанемо вірити всіляким дрібним пройдисвітам і робити їх великими посадовцями, якщо будемо дотримуватися доктрини, що держава не може бути закритою, бандити не можуть ставати міністрами і що нічого не можна відкотити назад, у нас великі перспективи. Я реально граю в державу і давно можу не грати. У мене достатньо своїх можливостей, зокрема й фінансових. Вони не повʼязані з Україною, я тривалий час тут не працював. І бізнесу в мене тут немає», - сказав Подоляк.

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Водночас він ствердно відповів на уточнююче запитання, чи є в нього бізнес за кордоном.

«Так, є за кордоном, у західному напрямку. Я давно живу в Європі… Це великий бізнес. Він ніяк не повʼязаний з державою Україна», - запевнив радник голови ОП.

Фото: Бабель

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