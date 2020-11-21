США підтримують Україну та пов’язані з Євромайданом надії – Посольство

Сполучені Штати Америки підтримують український народ та надії на успішну економіку, на уряд, який поважає права українців й однаково ставиться до всіх громадян відповідно до закону.

На цьому наголошує Посольство США у Твітері з нагоди Дня Гідності та Свободи, повідомляє Укрінформ.

«Ми підтримуємо народ України та пов’язані з Євромайданом надії на успішну економіку, на уряд, який працює на благо українців, поважає їхні права й однаково ставиться до всіх громадян відповідно до закону», - йдеться у повідомленні Посольства.

Окрім того, до українців звернулася тимчасово повірена у справах Крістіна Квін, яка наголосила, що на шляху реформ українцям ще багато чого треба зробити.

«Головним серед таких зусиль є зміцнення інституцій, які борються з корумпованими впливовими колами, що підкуповують суддів, народних депутатів і загрожують журналістам та громадянському суспільству. Доти, доки від цих осіб, які піклуються лише про власні інтереси, не вимагатимуть дотримання тих самих правил, що і від звичайних громадян, мрії Євромайдану не здійсняться. Україна також повинна бути вільна від втручання та агресії з боку Росії, включаючи припинення російської окупації Криму та виведення російських сил зі сходу України», - підкреслила вона.

Ми підтримуємо народ України та пов’язані з Євромайданом надії на успішну економіку, на уряд, який працює на благо українців, поважає їхні права й однаково ставиться до всіх громадян відповідно до закону. До вашої уваги повідомлення Тимчасової повіреної у справах Крістіни Квін. pic.twitter.com/lKSHNBNZrv — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 21, 2020

За словами Квін, Сполучені Штати підтримують український народ і пов’язані з Євромайданом надії на заможну Україну, яка орієнтована на Захід і має повний суверенітет і територіальну цілісність.

Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.