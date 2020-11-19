Ексдержсекретар МЗС повідомив, що ОАСК розгляне позов про його звільнення наприкінці січня

Колишній державний секретар МЗС Андрій Заяць повідомив, що Окружний адмінсуд Києва призначив розгляд по суті справи за його позовом про незаконне звільнення на кінець січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це ексдипломат написав у Твітері.

"Щойно успішно завершилося підготовче засідання Окружного адмінсуду Києва за моїм позовом про незаконне звільнення. Справу призначено для розгляду по суті наприкінці січня 2021", - написав Заяць.

Як повідомлялося, колишній державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць 6 жовтня звернувся із позовом до Окружного адміністративного суду Києва, в якому просить скасувати розпорядження Кабінету Міністрів про його звільнення.

У березні цього року Андрія Заяця було звільнено з посади державного секретаря Міністерства закордонних справ, а у вересні - звільнено з дипломатичної служби.