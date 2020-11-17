Кондратюк оголосила перерву в роботі Ради до 13:05

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це віцеспікер заявила після планової перерви, що завершилася о 12:30.

«Надійшла заява від двох фракцій про реальну перерву до 13:05», - сказала Кондратюк.

Водночас вона запросила голів усіх депутатських фракцій і груп, а також голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на нараду.

При цьому вона не уточнила причини оголошення перерви та проведення цієї наради. Вочевидь, ідеться про підготовку до розгляду законопроєкту щодо відтермінування запровадження касових апаратів для ФОПів.

Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 16 листопада рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про відтермінування застосування РРО.