Кондратюк відкрила Раду, у залі 226 депутатів

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк відкрила пленарне засідання парламенту 17 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання оголошую відкритим», – сказала віцеспікерка.

У залі засідань зареєструвалося 226 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, Рада планує 17 листопада заслухати звіт Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виконання постанови про створення Національного штабу протидії біологічним загрозам, причин запровадження карантину вихідного дня та використання бюджетних коштів, передбачених для подолання наслідків пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Депутати мають намір заслухати й обговорити зазначену інформацію від Кабінету Міністрів України першим питанням порядку денного, внісши перед цим зміни до календарного плану проведення четвертої сесії ВР.

Після цього парламентарі збираються включити до порядку денного та розглянути проєкт постанови №4381, в якому Рада рекомендує уряду переглянути рішення щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня. Кабмін вирішив запровадити його, починаючи з 14 листопада, на три тижні. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури, крім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО та ветеринарних аптек.

Наступним питання порядку денного у вівторок визначено розгляд проєкту постанови №4320. У цьому документі Верховна Рада рекомендуватиме уряду своєчасно інформувати українців у разі введення «коронавірусного» локдауну. Передбачається, що відповідне рішення КМУ матиме оприлюднити не пізніше ніж за 7 календарних днів.

Повторне перше читання у Раді має пройти законопроєкт №4313 про відтермінування до 1 січня 2022 року запровадження касових апаратів для всіх ФОПів, окрім тих, які належать до «ризикових» груп. Профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити його за основу та в цілому як закон.