Путін готується торгуватися з США за окуповані території України – Клімкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін готується торгуватися з новою адміністрацією США за окуповані Донбас та Крим, але прогресу в цій сфері найближчим часом не буде.

Як передає Укрінформ, про це пише ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у статті для видання «Дзеркало тижня».

«Тема можливих зрушень навколо окупованих Росією територій має бути предметом окремого аналізу, але очевидно, що Путін готується торгуватися з майбутньою адміністрацією США, розуміючи, що рівень взаємодії між нею та партнерами по Євросоюзу буде якісно іншим. Відповідно, ніякого реального прогресу в цій сфері найближчим часом не буде, а все, що відбувається зараз, є не більш ніж інформаційним шумом та імітацією, яка потрібна для його підтримання», - зазначає Клімкін.

На його думку, домовленість щодо Донбасу може бути тільки частиною ширших домовленостей між США, Євросоюзом і Україною з одного боку, і Росією — з іншого, тому на можливі зрушення варто очікувати після початку нових обговорень. «Для російського президента Донбас нічого не вартує, він торгуватиметься навколо України як такої, і не тільки, та намагатиметься зберегти обличчя, адже виглядати слабким у «донбаському питанні» означатиме руйнування його іміджу всередині РФ», - зауважує ексміністр.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків (крім кількох ключових штатів), Джо Байден був оголошений переможцем. Натомість Дональд Трамп заявив, що оскаржуватиме у судах результати виборів у штатах, де переміг Байден.