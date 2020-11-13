Зеленський призначив начальника департаменту військової контррозвідки СБУ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Левченка начальником департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
Як передає Укрінформ, відповідний указ №499/2020 розміщено на сайті глави держави.
«Призначити Левченка Сергія Михайловича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України», - йдеться в документі.
Як повідомлялося, Департамент військової контррозвідки СБУ був створений указом Президента України від 13 жовтня 2020 року на базі відповідних підрозділів Департаменту контррозвідки Центрального управління Служби безпеки України.
Сергій Левченко очолював Головне управління військової контррозвідки СБУ в Департаменті контррозвідки.