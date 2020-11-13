ЄС підтримує уряд України у розвитку людського капіталу - Маасікас

Європейський Союз підтримує наміри українського уряду щодо розвитку людського капіталу, системи освіти, у тому числі професійно-технічної.

Про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на онлайн-форумі "Людський капітал: Новий порядок денний", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Національне агентство кваліфікації є ключовою установою для перегляду і переформатування підготовки, набуття навичок і підготовки до майбутнього, запровадження інновацій. Європейський Союз вітає рішучі наміри українського уряду - те, що було підтверджено наразі паном Немчіновим (міністром Кабінету Міністрів - ред.), - щодо розвитку людського капіталу, системи освіти і підготовки. Підготовка нового законодавства, інвестиція в розроблення системи кваліфікацій, нових професій, нових установ - це все те, що будує динамічну і жваву економіку", - зазначив посол.

Маасікас підкреслив, що саме тому ЄС підтримує розвиток професійно-технічної системи освіти в Україні, у тому числі запровадження системи кваліфікації.

За його словами, система освіти і ринок праці не існують "у паралельних всесвітах", а працюють разом, тому що кваліфікована робоча сила є ключовим чинником економіки будь-якої країни.

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Дипломат додав, що Україна також має бути готова долати виклики.

"Упевнений, що експертиза членів ЄС, які співфінансують і спільно впроваджують програми "U4Skills" - це Німеччина, Польща, Фінляндія і Естонія, - дійсно забезпечать цінний внесок у розвиток", - зауважив Маасікас.

Національне агентство кваліфікацій створено постановою Кабміну від 5 грудня 2018 року, є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері каліфікацій.