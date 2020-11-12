Міністр оборони Таран отримав негативний тест на COVID-19

Міністр оборони Андрій Таран отримав негативний тест на коронавірус.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили в Міністерстві оборони.

Відповідно, міністр приступив до виконання своїх обов'язків, кажуть у відомстві.

Крім того, повідомляється, що керівник відомства пройшов тестування тричі задля впевненості в результаті. Симптомів захворювання не було, однак через позитивний тест, отриманий раніше, він короткий час перебував на самоізоляції.

Фото: Міноборони