На Банковій хочуть запустити відеоблог Зеленського

В Офісі Президента планують знову вести комунікацію через відеоблоги.

Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді", передає Укрінформ.

"Він (Зеленський - ред.) готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики – це мало. Він - більше, ніж відосики. Він Президент країни. Але ось іменний відеоблог, який Президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований, – це саме те", - сказав Подоляк, який відповідає за медіанапрям в ОП.

Він пояснив, що відносно новий формат комунікації потрібен через недостатність медіаресурсів для поширення позиції влади. Тому наразі розробляється концепція відеоблогів.

За словами радника глави ОП, планується, що відеоблог триватиме не більше 10 хвилин та охоплюватиме 5-6 тем тижня, на які Президент даватиме свій фідбек.

Фото: ОП