Глави МЗС України й Молдови підтвердили намір розв'язати накопичені проблеми

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Молдови Ауреліу Чокоєм.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МЗС.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Ауреліу Чокоя з призначенням на посаду міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова. Дмитро Кулеба та Ауреліу Чокой підтвердили намір поглиблювати українсько-молдовські відносини, зокрема розв’язати накопичені у попередні роки проблемні питання», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що міністри підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах.

Також співрозмовники домовилися активізувати взаємодію у рамках міжнародних організацій. Кулеба прийняв запрошення Чокоя відвідати з візитом Молдову.