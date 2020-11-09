Опитування Зеленського: «Слуга народу» прокоментувала знайдені на смітнику бланки

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в заяві партії.

«Про нібито знищені анкети з опитування «5 питань від Президента». Вони не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом. Можливо, на “сенсаційних” фотографіях у Facebook маємо саме такі, зайві бланки. Адже на світлинах чітко не видно, що то заповнені анкети з цього опитування. Серед купи якихось квитанцій та листів з облікових журналів, інших аркушів паперу бачимо кілька бланків, дійсно схожих на анкети. Це можуть бути пошкоджені бланки або ж узагалі надруковані кимось копії анкет. Жодних печаток чи позначок на них не видно. Такі анкети можна було роздрукувати спеціально на будь-якому принтері», – йдеться у повідомленні.

У «Слузі народу» закликали усіх медійників і «особливо тих, які вже неодноразово попадалися на розповсюдженні фейків», стати відповідальнішими.

«Будь ласка, перевіряйте інформацію та не перетворюйтесь на машини для вкидів брехні й відпрацювання агітаційних інтересів окремих партій», – наголосили у партії.

При цьому в «Слузі народу» підкреслили, що підтримуючи ініціативу глави держави, прагнули не лише почути думку українців із нагальних питань, а й показати, «яким легким може бути використання такого інструменту народовладдя як загальнонаціональне опитування».

У політсилі додали, що остаточні результати дослідження «5 питань від Президента» вже підраховані. І будуть презентовані найближчим часом – після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів.

Як повідомляв Укрінформ, у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня українцям було запропоновано відповісти й на п’ять запитань від Президента.

Так, громадянам запропонували дати відповідь на запитання, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.