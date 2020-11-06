Бійка у Раді: Юрченко написав на Лероса заяву до Офісу генпрокурора

Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко написав заяву до Офісу генерального прокурора після бійки з іншим нардепом Гео Леросом у кулуарах Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це Юрченко повідомив у Фейсбуці.

"Відомості про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом вносяться до ЄРДР Генеральним прокурором. Саме тому звернувся з заявою до Офісу Генерального прокурора щодо нанесення мені тілесних ушкоджень Курехяном Геворгом Багратовичем, більш відомим під псевдонімом Део Ланос або Гео Лерос. Тяжкість завданих тілесних ушкоджень у подальшому встановить слідство та судова медична експертиза", - написав Юрченко.

Він додав, що "винесення вироку для народного депутата закінчиться для нього позбавленням мандату".

Як повідомляв Укрінформ, позафракційні народні депутати Гео Лерос і Олександр Юрченко побилися у четвер в кулуарах Верховної Ради.

Напередодні з народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту «Про управління відходами», зняли електронний браслет.

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Лерос 13 вересня поінформував, що НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами".

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.

21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту народного депутата Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за Юрченка 24 вересня внесли заставу у розмірі 3,1 млн грн, і він вийшов із СІЗО.

8 жовтня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, обраний Юрченку.