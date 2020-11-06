Бійка у Раді: Юрченко написав на Лероса заяву до Офісу генпрокурора
Як передає Укрінформ, про це Юрченко повідомив у Фейсбуці.
"Відомості про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом вносяться до ЄРДР Генеральним прокурором. Саме тому звернувся з заявою до Офісу Генерального прокурора щодо нанесення мені тілесних ушкоджень Курехяном Геворгом Багратовичем, більш відомим під псевдонімом Део Ланос або Гео Лерос. Тяжкість завданих тілесних ушкоджень у подальшому встановить слідство та судова медична експертиза", - написав Юрченко.
Він додав, що "винесення вироку для народного депутата закінчиться для нього позбавленням мандату".
Як повідомляв Укрінформ, позафракційні народні депутати Гео Лерос і Олександр Юрченко побилися у четвер в кулуарах Верховної Ради.
Напередодні з народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту «Про управління відходами», зняли електронний браслет.
Лерос 13 вересня поінформував, що НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами".
15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.
21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту народного депутата Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.
25 вересня стало відомо, що за Юрченка 24 вересня внесли заставу у розмірі 3,1 млн грн, і він вийшов із СІЗО.
8 жовтня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, обраний Юрченку.