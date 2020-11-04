У «Слузі народу» 19 хворих з коронавірусом

Наразі 19 народних депутатів із парламентської фракції партії "Слуга народу" хворіють на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це поінформував голова фракції "СН" Давид Арахамія на брифінгу під будівлею Конституційного Суду.

"У нас станом на зараз 19 COVID-захворювань тільки в нашій фракції", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні про інфікування коронавірусом повідомили депутати від "Слуги народу" Олександр Завітневич та Єлизавета Ясько.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 9524 випадки зараження коронавірусом.