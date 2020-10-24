Арахамія каже, що виявив в автомобілі пристрій для стеження

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія виявив у своєму автомобілі пристрій для стеження.

Як передає Укрінформ, про це Арахамія повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов із машини та оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток. Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків», - написав він.

Як заявив Арахамія, за попередніми даними, це пристрій для стеження.