Ще один народний депутат захворів на COVID-19

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це політик повідомив у Фейсбуці.

"Вчора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається, це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися", - написав він.

Народний депутат також нагадав про важливість використання захисних масок.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.