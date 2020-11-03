Ще один народний депутат захворів на COVID-19
Укрінформ
Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це політик повідомив у Фейсбуці.
"Вчора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається, це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися", - написав він.
Народний депутат також нагадав про важливість використання захисних масок.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.