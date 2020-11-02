Україна поновила запит на статус спостерігача в Організації ісламського співробітництва

Україна поновила запит на набуття статусу спостерігача в Організації ісламського співробітництва з метою поглиблення взаємодії з державами ісламського світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Ми зацікавлені в отриманні у близькій перспективі статусу спостерігача в ОІС, що сприятиме більш тісній координації із згаданим авторитетним об’єднанням в інституційному форматі та поглибленню відносин з його державами-членами на двосторонньому рівні», - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в ході переговорів у режимі відеоконференції.

Вона також детально поінформувала Аль-Отайміна про ситуацію на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим, привернувши увагу співрозмовника до триваючих репресій та переслідувань з боку окупаційної адміністрації незгодних з окупацією мешканців півострова. Наголошувалося, що найбільших переслідувань, зокрема за релігійною ознакою, зазнають кримські татари.

У цьому контексті перша заступниця очільника МЗС привернула увагу до ініціативи «Кримська платформа», ключовим завданням якої є подальша консолідація і координація зусиль політики невизнання і деокупації Криму, а також висловила вдячність ОІС за приділення уваги до проблем кримських татар-мусульман та їхніх прав, що відображено у відповідних підсумкових документах самітів та засідань Ради міністрів закордонних справ держав-членів Організації.

Зазначається, що сторони висловили налаштованість на подальше підтримання регулярних контактів на рівні МЗС України та Генерального секретаріату ОІС. Джапарова запросила генерального секретаря ОІС відвідати з візитом Україну.

Як повідомлялося, Організація ісламського співробітництва, штаб-квартира якої знаходиться в м. Джидда, Саудівська Аравія, заснована у 1969 році та об’єднує 57 мусульманських держав світу. Вона є другою найбільшою організацією після ООН.