Міністр Чернишов одужав від COVID-19
Укрінформ
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов одужав від COVID-19 та повернувся до роботи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.
"Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов отримав негативний тест на COVID-19 та став до виконання своїх обов’язків 2 листопада 2020 року", - поінформували у міністерстві.
Як повідомляв Укрінформ, про хворобу Чернишова стало відомо 16 жовтня.
В Україні станом на 2 листопада лабораторно підтверджено 402 194 випадки COVID-19, з них за добу 6754.