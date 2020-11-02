Міністр Чернишов одужав від COVID-19

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов одужав від COVID-19 та повернувся до роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов отримав негативний тест на COVID-19 та став до виконання своїх обов’язків 2 листопада 2020 року", - поінформували у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, про хворобу Чернишова стало відомо 16 жовтня.

В Україні станом на 2 листопада лабораторно підтверджено 402 194 випадки COVID-19, з них за добу 6754.