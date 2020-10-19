Хворий на COVID-19 Чернишов взяв участь у Zoom-нараді

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що почувається добре, попри виявлений у нього коронавірус COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Цими днями отримую дуже багато повідомлень і запитань. Дякую всім за увагу та побажання здоров’я! Зараз почуваю себе добре, стан цілком задовільний. Саме тому вирішив долучатися до Zoom-нарад, адже це теж можливість абстрагуватися від хвороби та підтримувати зв’язок із командою Мінрегіону та нашими партнерами", - написав міністр.

Він зауважив, що у понеділок долучився до засідання секторальної робочої групи «Децентралізація та регіональний розвиток» за участі донорських агенцій, дипломатичних іноземних представництв і міжнародних організацій, що підтримують реформу децентралізації в Україні.

"Головна мета реформи полягає в організації ефективної місцевої влади та розвитку місцевої економіки. Зважаючи на швидкість реформи та кількість викликів, маємо розв’язувати ці питання на законодавчому рівні. Саме на цих нагальних викликах і подальших кроках зосередилися сьогодні на онлайн-засіданні", - зауважив міністр.

Він також звернув увагу, що підтримка іноземних партнерів є дуже вагомою, і в Україні за такої підтримки побудують сильну місцеву владу та піднімуть місцеве самоврядування в державі на якісно новий рівень.

Як повідомляв Укрінформ, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 16 жовтня заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Наразі він перебуває на самоізоляції.

На період відсутності Чернишова, обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський. Усі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

Як повідомляв у коментарі Укрінформу міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, Чернишов був на засіданні уряду 13 жовтня, всім урядовцям запропонують здати тест на коронавірус.

В Україні минулої доби виявлено 4 766 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 303 638.