Разумков сподівається, що в регіонах до влади прийдуть патріоти

Головним при формуванні органів самоврядування є фаховий підхід і бажання політиків працювати на благо своїх регіонів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

«Ключовим питанням залишається фаховий і принциповий підхід тих чи інших органів місцевого самоврядування. Якщо ми отримаємо патріотично налаштовані - я маю на увазі до своїх територій, - чесні і професійні ради, керівництво рад, ми отримаємо там гарні приклади досягнень, які ми вже бачимо», - заявив спікер, додавши, що можливості у цих органів збільшилися «в рази».

Керівник парламенту вважає реформу децентралізації достатньо ефективною. Він визнає, що є проблеми, є питання, які ще треба вирішувати, але в цілому реформа просувається. "Особливо важливим її етапом, одною з ключових точок стали нещодавні місцеві вибори, тому що саме цій новообраній місцевій владі передаватимуться великий обсяг повноважень, великий обсяг відповідальності, але паралельно з цим і додаткові фінансові ресурси, які можна буде використати на користь громад", - додав він.

За словами Разумкова, головною проблемою, яка виникла під час виборів, була найнижча в історії явка - 37%.

Очільник парламенту висловив сподівання, що другий тур голосування, там де такий ще попереду, пройде нормально.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.