Від ОП до районів: у «Слузі народу» припускають кадрові рішення після виборів

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко припускає, що за результатами виборів будуть кадрові рішення як на рівні ОП, так і місцевих держадміністрацій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Корнієнко сказав в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Я думаю, це прерогатива Офісу Президента. Але з того, що мені відомо, я думаю, що будуть кадрові рішення на рівні Офісу Президента, голів ОДА, голів РДА, Адже нас чекає укрупнення районів, і це природний процес – з 400 стане 120", зазначив Корнієнко.

Він припустив, що серед голів РДА буде багато нових людей.

"Тому що дуже багато, на жаль, є випадків ганебних – голови РДА наші балотувалися від інших партій, підтримували інші партії, якісь мережі, "сітки" будували, гроші роздавали. Це дуже ганебно. Будемо розслідувати і давати кадрову оцінку цьому, в першу чергу", - наголосив голова "Слуги народу".

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.