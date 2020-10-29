Кабмін у листопаді зможе повністю перейти на е-документообіг - Федоров

Починаючи з 15 листопада міністри зможуть опрацьовувати всі урядові документи в електронному вигляді.

Про це під час засідання уряду в середу повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні у нас перше засідання повністю проходить в онлайні, ми продовжуємо курс на цифровізацію. Важливо, щоб під час пандемії уряд міг працювати і приймати швидкі рішення. Сьогоднішнім рішенням ми запроваджуємо можливість уряду та міністрів опрацьовувати нормативно-правові акти в електронному документообігу», - зазначив Федоров.

Він уточнив, що в уряді вже майже 90-95% документів опрацьовувалися через електронний документообіг, але завжди були нормативно-правові акти, які займають багато паперів.

«Від 15 листопада (передбачити – ред.) можливість використовувати спеціальні модулі нашого документообігу і вже погоджувати нормативно-правові акти в електронному вигляді», - сказав Федоров, пояснюючи суть ухваленого на засіданні проєкту рішення.

Як повідомлялося, 21 жовтня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів з наступного тижня проводитиме наради та засідання виключно в режимі онлайн у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.