Україна робить революційні кроки у цифровізації бізнес-послуг - Федоров

Міністерство цифрової трансформації співпрацює з Державною податковою службою для покращення сайту для сплати податків, щоб зробити його максимально зручним.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми хочемо, щоб можна було в Україні не тільки відкрити власну справу за кілька хвилин (онлайн - ред), але також можна було адмініструвати свої податки. На сьогодні ми з Податковою службою працюємо над покращенням дизайну та зручності сайту для сплати податків. Я вважаю, що ми стаємо передовою країною в світі, яка робить революційні кроки в плані цифровізації бізнес-послуг», - сказав Федоров.

Він додав, що в Україні хочуть зробити інтерфейс для сплати податків суперсучасним. У майбутньому послуга має бути доступною і на порталі «Дія».

«Для нас дуже важливо відцифрувати також послуги для бізнесу, тому що бізнес і ті податки, які сплачують представники бізнесу, це, по суті, кров для нашої держави, для розвитку. Податкова служба, яка, по суті, адмініструє ці процеси, сьогодні, я вважаю, передова в плані цифровізації. Ми дуже плідно співпрацюємо в напрямку цифровізації і останнім часом фокусуємося також на послугах, які пов'язані з відкриттям бізнесу та процесом сплати податків, допомогою молодим підприємцям», - зауважив Федоров.

Він додав, що в Україні послуга з реєстрації ФОПів є дуже швидкою порівняно з іншими країнами.

«Ми цей тижень аналізували, як в інших країнах відбувається процес відкриття бізнесу, щоб ще раз зрозуміти, що нам є чим пишатися. В нашій державі сьогодні можна за 7 хвилин відкрити ФОП», - сказав Федоров.

Водночас, за його словами, за трохи більш як півроку 150 тисяч людей скористалися послугою відкриття або зміни даних ФОПів, з них понад 50 тисяч осіб відкрили власну справу та займаються бізнесом онлайн.

Урядовець нагадав, що на порталі «Дія. Бізнес» можна отримати безкоштовні онлайн-консультації експертів. Крім того, по безкоштовну консультацію можна звертатися і до відкритого у Харкові хабу «Дія.Бізнес».

Федоров додав, що подібний центр у тестовому режимі працює у Миколаєві, а незабаром аналогічні відкриють у Черкасах та Київській області. Взагалі планується, що такі центри з допомоги бізнесу діятимуть по всій країні.

Як повідомлялося, Державна податкова служба у листопаді планує запустити tax-сервіс-бот у соцмережах, за допомогою якого платники податків зможуть отримати інформацію про стан своїх розрахунків, результати обробки документів та нагадування про необхідність подання звітності чи сплату податків.