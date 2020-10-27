ДПС у листопаді запустить чат-бот для платників податків

Державна податкова служба у листопаді планує запустити tax-сервіс бот у соцмережах, за допомогою якого платники податків зможуть отримати інформацію про стан своїх розрахунків, результати обробки документів та нагадування про необхідність подання звітності чи сплату податків.

Про це на онлайн-брифінгу про нові цифрові можливості для бізнесу в Україні сказав голова Державної податкової служби Олексій Любченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У листопаді ми запускаємо tax-сервіс бот через месенджер, телеграм та вайбер. На першому етапі буде можливість отримати стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні і облікові дані, повідомлення про результати обробки документів, а також нагадування про необхідність подання звітності та сплати податків. На другому етапі - перехід до сплати податків у два кліки і власне оповіщення про виникнення податкового боргу. Наразі цей бот тестується», - сказав Любченко.

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Він нагадав, що Державна податкова служба у два способи може надати адміністративні послуги - або у центрах обслуговування платників податків, або в електронному вигляді.

«У минулому році ми мали 4,2 млн адмінпослуг, які надавалися в центрах обслуговування. На сьогодні кількість зменшилась до 3,7 млн, і це говорить про те, що люди активно освоюють цифрові технології», - зауважив керівник ДПС.