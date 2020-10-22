Мінекономіки та Державна податкова служба підписали угоду про інформаційну співпрацю

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державна податкова служба України 21 жовтня 2020 року підписали Угоду про інформаційне співробітництво.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Як зазначається, підписання Угоди про інформаційне співробітництво стало важливим кроком в напрямку цифрової трансформації управлінських процесів щодо моніторингу діяльності та підвищення ефективності роботи державних підприємств. Крім того, цифрова взаємодія на плановій, регулярній основі, дозволяє значно покращити процеси прогнозування, планування та звітності по окремих галузях та по економіці в цілому.

Наголошується, що документом визначено чіткі правила та механізми інформаційного обміну між Мінекономіки та Державною податковою службою, погоджено конкретні протоколи та формати, що забезпечують надійність, ефективність та високу швидкість обміну інформацією.

«Інформаційна взаємодія допоможе швидко оптимізувати управлінські процеси та запровадити ефективні сучасні стандарти у роботі з держпідприємствами. Тепер ми матимемо повні, актуальні та достовірні дані про всі державні компанії, що необхідне для аналізу їх діяльності та прийняття якісних управлінських рішень», - зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.